Курс доллара снизился на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 27,91 грн/доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 31,57 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8600 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,5180 - 31,5717 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8600 27,9100

EUR/UAH 31,5180 31,5717

RUB/UAH 0,4184 0,4194

Напомним, 14 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8900 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,4710 - 31,5134 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,86 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2786,7006 гривен за 100 долларов (+5,8871 гривен).