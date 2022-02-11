НБУ повысил официальный курс доллара на 10 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля 2022 года установлен на уровне 27,87 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил курс на таком уровне: 27,8756 гривен за 1 доллар (-0,1039 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,9795 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)