НБУ повысил официальный курс доллара на 1 октября

Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на уровне 26,61 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6175 гривен за 1 доллар (+0,0415 грн). При этом курс доллара на 30 сентября составляет 26,576 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)