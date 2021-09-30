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Курс доллара вернулся к росту на межбанке

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 10:14
Курс доллара вернулся к росту на межбанке Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,88 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,8622 - 30,8854 грн/евро, российский рубль 0,3658 - 0,3663 грн/рубль.

Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Напомним, торги по доллару 29 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5750 - 26,5950 грн/доллар, евро 30,9306 - 30,9512 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,56 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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