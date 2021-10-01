НБУ підвищив офіційний курс долара на 1 жовтня

Офіційний курс гривні до долара на 1 жовтня встановлено на рівні 26,61 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6175 гривень за 1 долар (+0,0415 грн). При цьому курс долара на 30 вересня становить 26,576 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)