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НБУ підвищив офіційний курс долара на 1 жовтня

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 1 жовтня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 1 жовтня встановлено на рівні 26,61 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6175 гривень за 1 долар (+0,0415 грн). При цьому курс долара на 30 вересня становить 26,576 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 1 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 1 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 30 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 26,63 гривень за долар, курс в покупці до 26,61 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,88 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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