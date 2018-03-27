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НБУ повысил курс золота до 355,74 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    27.03.2018 - 09:00
Фото: золото подорожало на 1% (фото из открытых источников)
Фото: золото подорожало на 1% (фото из открытых источников)

Цена золота выросла на 1%

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1% до 355,74 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 355740,57 грн за 10 тройских унций (+3165,93 грн или +1%);

Серебро – 4369,16 грн за 10 тройских унций (+27,48 грн);

Платина – 250943,88 грн за 10 тройских унций (+1421,84 грн);

Палладий – 259361,29 грн за 10 тройских унций (+908,99 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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