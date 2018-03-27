НБУ підвищив курс золота до 355,74 тис. гривень за 10 унцій

Ціна золота зросла на 1%

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1% до 355,74 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 355740,57 грн за 10 тройських унцій (+3165,93 грн або +1%);

Срібло – 4369,16 грн за 10 тройських унцій (+27,48 грн);

Платина – 250943,88 грн за 10 тройських унцій (+1421,84 грн);

Паладій – 259361,29 грн за 10 тройських унцій (+908,99 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.