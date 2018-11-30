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НБУ підвищив курс золота до 348,2 тис. гривень за 10 унцій

Новини » Фінанси    30.11.2018 - 09:00
НБУ підвищив курс золота до 348,2 тис. гривень за 10 унцій
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,5% за один день

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,53% до 348,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 30 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 348200,59 грн за 10 тройських унцій (+5240,49 грн або на 1,53%);

Срібло - 4017,32 грн за 10 тройських унцій (-18,09 грн);

Платина - 235928,64 грн за 10 тройських унцій (-2379,44 грн);

Паладій - 335296,91 грн за 10 тройських унцій (+12181,68 грн).

НБУ підвищив курс золота до 348,2 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 30 листопада встановив курс євро на рівні 32,32 грн/євро НБУ на 30 листопада встановив курс гривні на рівні 28,39 грн/долар
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