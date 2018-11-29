НБУ понизил курс золота до 342,9 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,39% до 342,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 29 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 342960,1 грн за 10 тройских унций (-1344,29 грн или на 0,39%);

Серебро - 4035,41 грн за 10 тройских унций (-6,14 грн);

Платина - 238308,08 грн за 10 тройских унций (+1942,22 грн);

Палладий - 323115,23 грн за 10 тройских унций (+1590,21 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.