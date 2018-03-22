НБУ підвищив курс золота до 347,26 тис. гривень за 10 унцій

Ціна золота виросла на 0,7%

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,7% до 347,26 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 347263,65 грн за 10 тройських унцій (+2455,99 грн або +0,7%);

Срібло – 4269,34 грн за 10 тройських унцій (-4,59 грн);

Платина – 248355,20 грн за 10 тройських унцій (-3083,49 грн);

Паладій – 258079,16 грн за 10 тройських унцій (-4669,01 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.