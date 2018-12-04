НБУ повысил курс золота до 346,8 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало почти на 1%

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,69% до 346,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 4 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 346820,49 грн за 10 тройских унций (+2375,77 грн или на 0,69%);

Серебро - 4010,39 грн за 10 тройских унций (-15,59 грн);

Платина - 226790,54 грн за 10 тройских унций (-4636,12 грн);

Палладий - 339481,49 грн за 10 тройских унций (+8146,24 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.