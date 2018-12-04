НБУ підвищив курс золота до 346,8 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало майже на 1%

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,69% до 346,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 4 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 346820,49 грн за 10 тройських унцій (+2375,77 грн або на 0,69%);

Срібло - 4010,39 грн за 10 тройських унцій (-15,59 грн);

Платина - 226790,54 грн за 10 тройських унцій (-4636,12 грн);

Паладій - 339481,49 грн за 10 тройських унцій (+8146,24 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.