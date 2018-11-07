НБУ повысил курс золота до 345,2 тыс. гривен за 10 унций

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото незначительно подорожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,05% до 345,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 7 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345212,69 грн за 10 тройских унций (+176,1 грн или на 0,05%);

Серебро - 4119,29 грн за 10 тройских унций (-32,58 грн);

Платина - 241258,9 грн за 10 тройских унций (-1353,71 грн);

Палладий - 314782,76 грн за 10 тройских унций (+2692,17 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.