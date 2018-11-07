НБУ підвищив курс золота до 345,2 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото незначно подорожчало

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,05% до 345,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 7 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345212,69 грн за 10 тройських унцій (+176,1 грн або на 0,05%);

Срібло - 4119,29 грн за 10 тройських унцій (-32,58 грн);

Платина - 241258,9 грн за 10 тройських унцій (-1353,71 грн);

Паладій - 314782,76 грн за 10 тройських унцій (+2692,17 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.