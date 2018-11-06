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НБУ понизил курс золота до 345 тыс. гривен за 10 унций

Новости » Финансы    06.11.2018 - 09:00

Золото подешевело, серебро подоррожало

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,73% до 345 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 6 ноября установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 345036,59 грн за 10 тройских унций (-2544,44 грн или на 0,73%);

Серебро - 4151,87 грн за 10 тройских унций (+86,68 грн);

Платина - 242612,61 грн за 10 тройских унций (+2920,96 грн);

Палладий - 306929,1 грн за 10 тройских унций (+5161,49 грн).

НБУ понизил курс золота до 345 тыс. гривен за 10 унций

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

Международные резервы Украины выросли за октябрь на 100 млн долларов НБУ на 6 ноября установил курс евро на уровне 31,85 грн/евро
Новости Украины курс банковских металловКурс гривныНациональный банк Украины
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