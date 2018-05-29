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НБУ повысил курс золота до 340,98 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    29.05.2018 - 09:00
Фото: золотые слитки (Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)
Фото: золотые слитки (Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Золото подорожало на 0,75%

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,3% до 340,98 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 340 976,27 грн за 10 тройских унций (+2 531,47 грн или +0,75%);

Серебро - 4 317,28 грн за 10 тройских унций (+1,71 грн);

Платина - 237 698,86 грн за 10 тройских унций (+1 947,98 грн);

Палладий - 254 173,04 грн за 10 тройских унций (+407,97 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ повысил курс золота до 338,44 тыс. гривен за 10 унций НБУ повысил курс золота до 337,50 тыс. гривен за 10 унций
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, золото  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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