НБУ повысил курс золота до 340,98 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,75%

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,3% до 340,98 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 340 976,27 грн за 10 тройских унций (+2 531,47 грн или +0,75%);

Серебро - 4 317,28 грн за 10 тройских унций (+1,71 грн);

Платина - 237 698,86 грн за 10 тройских унций (+1 947,98 грн);

Палладий - 254 173,04 грн за 10 тройских унций (+407,97 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.