НБУ підвищив курс золота до 340,98 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,75%

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,3% до 340,98 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 340 976,27 грн за 10 тройських унцій (+2 531,47 грн або +0,75%);

Срібло - 4 317,28 грн за 10 тройських унцій (+1,71 грн);

Платина - 237 698,86 грн за 10 тройських унцій (+1 947,98 грн);

Паладій - 254 173,04 грн за 10 тройських унцій (+407,97 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.