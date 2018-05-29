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НБУ підвищив курс золота до 340,98 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    29.05.2018 - 09:00
Фото: золоті злитки (Юлія Березовська/прес-центр НБУ)
Фото: золоті злитки (Юлія Березовська/прес-центр НБУ)

Золото подорожчало на 0,75%

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,3% до 340,98 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 340 976,27 грн за 10 тройських унцій (+2 531,47 грн або +0,75%);

Срібло - 4 317,28 грн за 10 тройських унцій (+1,71 грн);

Платина - 237 698,86 грн за 10 тройських унцій (+1 947,98 грн);

Паладій - 254 173,04 грн за 10 тройських унцій (+407,97 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ підвищив курс золота до 338,44 тис. гривень за 10 унцій НБУ підвищив курс золота до 337,50 тис. гривень за 10 унцій
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, золото  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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