НБУ знизив курс золота до 326,87 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,47%

Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,47% - до 326,87 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 9 серпня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 326 870,49 грн за 10 тройських унцій (-1543,4 грн або -0,47%);

Срібло - 4 169,63 грн за 10 тройських унцій (+23,25 грн);

Платина - 225 130,41 грн за 10 тройських унцій (+2 206,71 грн);

Паладій - 248 047,88 грн за 10 тройських унцій (+3 507,34 грн).

Національний банк України для виконання функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюється без сплати податку на додану вартість.