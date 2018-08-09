НБУ знизив курс золота до 326,87 тис. гривень за 10 унцій
Золото подешевшало на 0,47%
Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,47% - до 326,87 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.
На 9 серпня встановлено наступні курси банківських металів:
- Золото - 326 870,49 грн за 10 тройських унцій (-1543,4 грн або -0,47%);
- Срібло - 4 169,63 грн за 10 тройських унцій (+23,25 грн);
- Платина - 225 130,41 грн за 10 тройських унцій (+2 206,71 грн);
- Паладій - 248 047,88 грн за 10 тройських унцій (+3 507,34 грн).
Національний банк України для виконання функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.
Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюється без сплати податку на додану вартість.