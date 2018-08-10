НБУ підвищив курс золота до 329,54 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,83%

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем, 9 серпня, знизив курс золота на 0,47% - до 326,87 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 10 серпня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 329 538,98 грн за 10 тройських унцій (+2 668,49 грн або +0,83%);

Срібло - 4 160,24 грн за 10 тройських унцій (-9,39 грн);

Платина - 223 397,88 грн за 10 тройських унцій (-1 732,53,71 грн);

Паладій - 244 002,54 грн за 10 тройських унцій (-4 045,34 грн).

Національний банк України для виконання функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюється без сплати податку на додану вартість.