НБУ повысил курс золота до 327,7 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,68%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 25 июля, увеличил курс золота на 0,68% до 327,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 327 657,05 грн за 10 тройских унций (+2199,04 грн или +0,68%);

Серебро - 4 129,83 грн за 10 тройских унций (+13,43 грн);

Платина - 223 399,51 грн за 10 тройских унций (+3 024,86 грн);

Палладий - 246 032,35 239 248,72 грн за 10 тройских унций (+6 783,63 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.