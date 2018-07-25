НБУ збільшив курс золота до 325,5 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,84%

Національний банк України (НБУ) на 25 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 24 липня, збільшив курс золота на 0,51% до 325,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 325 458,01 грн за 10 тройських унцій (+272,38 грн або +0,84%);

Срібло - 4 116,41 грн за 10 тройських унцій (+51,09 грн);

Платина - 220 374,65 грн за 10 тройських унцій (+2 429,26 грн);

Паладій - 239 248,72 грн за 10 тройських унцій (+3 317, 55 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.