НБУ збільшив курс золота до 327,7 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,68%

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 25 липня, збільшив курс золота на 0,68% до 327,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 327 657,05 грн за 10 тройських унцій (+2199,04 грн або +0,68%);

Срібло - 4 129,83 грн за 10 тройських унцій (+13,43 грн);

Платина - 223 399,51 грн за 10 тройських унцій (+3 024,86 грн);

Паладій - 246 032,35 239 248,72 грн за 10 тройських унцій (+6 783,63 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.