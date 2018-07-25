НБУ повысил курс золота до 325,5 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,84%

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 24 июля, увеличил курс золота на 0,51% до 325,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 325 458,01 грн за 10 тройских унций (+272,38 грн или +0,84%);

Серебро - 4 116,41 грн за 10 тройских унций (+51,09 грн);

Платина - 220 374,65 грн за 10 тройских унций (+2 429,26 грн);

Палладий - 239 248,72 грн за 10 тройских унций (+3 317, 55 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.