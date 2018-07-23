НБУ збільшив курс золота до 325,2 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,39%

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,51% до 323,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 325 185,63 грн за 10 тройських унцій (+1 260,53 грн або +0,39%);

Срібло - 4 065,32 грн за 10 тройських унцій (+29,64 грн);

Платина - 217 945,39 грн за 10 тройських унцій (+6 905, 48 грн);

Паладій - 235 931,17 грн за 10 тройських унцій (+1 618,69 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.