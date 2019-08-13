НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,17% до 377,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 13 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 377867,9 грн за 10 тройских унций (+627,53 грн или +0,17%);

Серебро - 4276,94 грн за 10 тройских унций (+6,48 грн);

Платина - 217117,74 грн за 10 тройских унций (+3845,83 грн);

Палладий - 360269,53 грн за 10 тройских унций (+3979,99 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,15 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на таком уровне: 2515,8487 гривен за 100 долларов (+6,7674 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.