НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,23% до 379 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 9 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 379090,18 грн за 10 тройских унций (+864,87 грн или 0,23%);

Серебро - 4258,25 грн за 10 тройских унций (+92,47 грн);

Платина - 215443,93 грн за 10 тройских унций (-1171,51 грн);

Палладий - 356204,01 грн за 10 тройских унций (-10923,58 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлен на таком уровне: 2531,6561 гривен за 100 долларов (-10,7787 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.