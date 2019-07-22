НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,30% до 370,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 22 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 370979,42 грн за 10 тройских унций (+1118,45 грн или +0,30%);

Серебро - 4138,2 грн за 10 тройских унций (+74,91 грн);

Платина - 217881,51 грн за 10 тройских унций (+10,00 грн);

Палладий - 391876,94 грн за 10 тройских унций (-8985,81 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.