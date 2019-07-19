НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 2,09%

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 2,09% до 369,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 18 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 369860,97 грн за 10 тройских унций (+7584,86 грн или +2,09%);

Серебро - 4063,29 грн за 10 тройских унций (+81,82 грн);

Платина - 217871,51 грн за 10 тройских унций (-404,50 грн);

Палладий - 400862,75 грн за 10 тройских унций (-516,84 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.