НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,47% до 366,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 17 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 366262,11 грн за 10 тройских унций (+1706,33 грн или +0,47%);

Серебро - 3962,39 грн за 10 тройских унций (+65,21 грн);

Платина - 218034,72 грн за 10 тройских унций (+7473,99 грн);

Палладий - 404515,18 грн за 10 тройских унций (+4501,28 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.