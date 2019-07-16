НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,68%

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,39% до 364,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 16 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364555,78 грн за 10 тройских унций (+2465,01 грн или на +0,68%);

Серебро - 3897,18 грн за 10 тройских унций (-35,17 грн);

Платина - 210560,73 грн за 10 тройских унций (-1964,09 грн);

Палладий - 400013,9 грн за 10 тройских унций (-6230,51 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.