НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 2,38%

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 2,38% до 367,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 367185,94 грн за 10 тройских унций (+8548,68 грн или на +2,38%);

Серебро - 3894,79 грн за 10 тройских унций (+33,29 грн);

Платина - 212349,12 грн за 10 тройских унций (+4432,29 грн);

Палладий - 407669,02 грн за 10 тройских унций (+8026,65 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.