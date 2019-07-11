НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 1,38%
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,38% до 358,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 11 июля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 358637,26 грн за 10 тройских унций (+4872,96 грн или на 1,38%);
Серебро - 3861,5 грн за 10 тройских унций (+20,28 грн);
Платина - 207916,83 грн за 10 тройских унций (+1199,60 грн);
Палладий - 399642,37 грн за 10 тройских унций (+226,95 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.