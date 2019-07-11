НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 11 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем зпідвищив курс золота на 1,38% до 358,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 11 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 358637,26 грн за 10 тройських унцій (+4872,96 грн або на 1,38%);

Срібло - 3861,5 грн за 10 тройських унцій (+20,28 грн);

Платина - 207916,83 грн за 10 тройських унцій (+1199,60 грн);

Паладій - 399642,37 грн за 10 тройських унцій (+226,95 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.