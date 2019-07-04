НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,77% до 371,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 4 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 371165,03 грн за 10 тройских унций (+6464,92 грн или на +1,77%);

Серебро - 3951 грн за 10 тройских унций (-43,92 грн);

Платина - 216172,18 грн за 10 тройских унций (-4517,07 грн);

Палладий - 403695,04 грн за 10 тройских унций (-2603,55 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.