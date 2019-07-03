НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,11% до 364,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 3 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364700,11 грн за 10 тройских унций (+416,75 грн или на +0,11%);

Серебро - 3994,92 грн за 10 тройских унций (+6,29 грн);

Платина - 220689,25 грн за 10 тройских унций (+6320,14 грн);

Палладий - 406298,59 грн за 10 тройских унций (+6911,64 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.