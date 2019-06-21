НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 3,09%

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 3,09% до 364,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 21 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 364422,29 грн за 10 тройских унций (+10911,24 грн или на +3,09%);

Серебро - 3941,87 грн за 10 тройских унций (+19,38 грн);

Платина - 211798,28 грн за 10 тройских унций (+860,89 грн);

Палладий - 396956,93 грн за 10 тройских унций (+4313,17 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.