НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,04%

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,04% до 360,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 6 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 360257,39 грн за 10 тройских унций (+146,41грн или на 0,04%);

Серебро - 3964,11 грн за 10 тройских унций (-36,67 грн);

Платина - 219749,6 грн за 10 тройских унций (+2094,13 грн);

Палладий - 362748,42 грн за 10 тройских унций (-1824,50 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.