НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,76% до 354 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 4 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 354173,04 грн за 10 тройских унций (+6136,19 грн или на 1,76%);

Серебро - 3903,06 грн за 10 тройских унций (+35,98 грн);

Платина - 213212,74 грн за 10 тройских унций (+792,10 грн);

Палладий - 369281,23 грн за 10 тройских унций (+8085,58 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.