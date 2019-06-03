НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,46%

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,46% до 348 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 3 июня установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 348036,85 грн за 10 тройских унций (+5021,89 грн или на 1,46%);

Серебро - 3867,08 грн за 10 тройских унций (+4,15 грн);

Платина - 212420,64 грн за 10 тройских унций (-1485,04 грн);

Палладий - 361195,65 грн за 10 тройских унций (+28,27 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.