НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,02% до 342,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 30 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 342481,13 грн за 10 тройских унций (+3452,35 грн или на +1,02%);

Серебро - 3863,75 грн за 10 тройских унций (+21,65 грн);

Платина - 214534,34 грн за 10 тройских унций (+3285,00 грн);

Палладий - 358090,91 грн за 10 тройских унций (+7152,95 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.