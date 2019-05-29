НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,42%

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,42% до 339 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 29 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 339028,78 грн за 10 тройских унций (+1401,91 грн или на 0,42%);

Серебро - 3842,1 грн за 10 тройских унций (+11,71 грн);

Платина - 211249,34 грн за 10 тройских унций (+643,88 грн);

Палладий - 350937,96 грн за 10 тройских унций (+1069,65 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.