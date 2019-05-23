НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,58% до 335,1 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 23 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 335121,85 грн за 10 тройских унций (+1926,98 грн или на 0,58%);

Серебро - 3795,77 грн за 10 тройских унций (+31,66 грн);

Платина - 213331,1 грн за 10 тройских унций (+1298,00 грн);

Палладий - 349589,44 грн за 10 тройских унций (+5688,46 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.