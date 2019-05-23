НБУ підвищив курс золота

Національний банк України (НБУ) на 23 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,58% до 335,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 23 травня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 335121,85 грн за 10 тройських унцій (+1926,98 грн або на 0,58%);

Срібло - 3795,77 грн за 10 тройських унцій (+31,66 грн);

Платина - 213331,1 грн за 10 тройських унцій (+1298,00 грн);

Паладій - 349589,44 грн за 10 тройських унцій (+5688,46 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.