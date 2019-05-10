НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,16%

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,16% до 338 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 10 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 338028,58 грн за 10 тройских унций (+533,90 грн или на +0,16%);

Серебро - 3892,81 грн за 10 тройских унций (+32,68 грн);

Платина - 228633,58 грн за 10 тройских унций (+3426,41 грн);

Палладий - 349644,01 грн за 10 тройских унций (-8316,86 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.