НБУ понизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,37%

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,37% до 337,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 8 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 337494,68 грн за 10 тройских унций (-1268,91 грн или на -0,37%);

Серебро - 3860,13 грн за 10 тройских унций (-22,85 грн);

Платина - 225207,17 грн за 10 тройских унций (-1332,95 грн);

Палладий - 357960,87 грн за 10 тройских унций (-2118,68 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.