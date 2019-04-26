НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,41% до 340 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 26 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 340155,08 грн за 10 тройских унций (+1398,13 грн или на +0,41%);

Серебро - 3940,99 грн за 10 тройских унций (-41,49 грн);

Платина - 235581,05 грн за 10 тройских унций (-43,58 грн);

Палладий - 374533,94 грн за 10 тройских унций (+8065,84 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.