НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,24% до 350 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 12 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 350056,11 грн за 10 тройских унций (+823,42 грн или на +0,24%);

Серебро - 4090,45 грн за 10 тройских унций (+7,41 грн);

Платина - 239067,94 грн за 10 тройских унций (-2889,72 грн);

Палладий - 371883,47 грн за 10 тройских унций (-1759,11 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.