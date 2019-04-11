НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,49%

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,49% до 349,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 11 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 349232,69 грн за 10 тройских унций (+1689,54 грн или на +0,49%);

Серебро - 4083,04 грн за 10 тройских унций (+41,25 грн);

Платина - 241957,66 грн за 10 тройских унций (-2044,68 грн);

Палладий - 373642,58 5 грн за 10 тройских унций (+7639,08 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.