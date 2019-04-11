НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,49%

Національний банк України (НБУ) на 11 квітня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,49% до 349,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 11 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 349232,69 грн за 10 тройських унцій (+1689,54 грн або на +0,49%);

Срібло - 4083,04 грн за 10 тройських унцій (+41,25 грн);

Платина - 241957,66 грн за 10 тройських унцій (-2044,68 грн);

Паладій - 373642,58 5 грн за 10 тройських унцій (+7639,08 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.