НБУ повысил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,56% до 347,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 10 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 347543,15 грн за 10 тройских унций (+1942,04 грн или на +0,56%);

Серебро - 4041,79 грн за 10 тройских унций (-6,79 грн);

Платина - 244002,34 грн за 10 тройских унций (+3405,77грн);

Палладий - 366003,5 грн за 10 тройских унций (+5774,75 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.